Il Manfredonia U15 vince lo scontro al vertice

Nella sesta giornata della seconda fase, l'Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 ha ottenuto una vittoria importante contro la squadra rivale in classifica. La partita si è conclusa con un risultato favorevole al Manfredonia, che ha portato punti fondamentali alla loro posizione in classifica. La sfida è stata decisa da un gol nei minuti finali, confermando l'importanza di questa vittoria nel campionato.

?Successo pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 6ª giornata della seconda fase. Allo stadio “Miramare”, i biancocelesti superano il Real Siti per 2-0 nell'atteso confronto tra le prime due della classe.?Le reti che hanno deciso l'incontro portano la firma di Castriotta e Ciuffreda, entrambi a segno in una gara gestita con grande maturità dalla formazione sipontina. Grazie a questo risultato, il Manfredonia consolida il primato in classifica salendo a quota 18 punti, a punteggio pieno dopo sei turni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Manfredonia U15 vince lo scontro al vertice Articoli correlati Manfredonia U15 da applausiSuccesso esterno pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 5ª giornata. Frosinone-Venezia 1-2, i giallazzurri perdono lo scontro al vertice. Le pagelleIl Frosinone si arrende al Venezia e alla sfortuna: i lagunari passano allo Stirpe 2-1.