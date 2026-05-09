Manfredonia prorogato il contratto con la C&C per la gestione dei tributi
Il Comune di Manfredonia ha deciso di prorogare di un anno il contratto con la società C&C, incaricata della gestione dei tributi. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane e riguarda l’intera durata dell’accordo attualmente in essere. La proroga permette alla società di continuare a occuparsi delle attività legate alla riscossione e al servizio ai contribuenti, senza interruzioni.
Manfredonia, prorogato il contratto con la C&C per la gestione dei tributi Manfredonia – Prorogato per un anno il contratto tra la C&C ed il Comune di Manfredonia. La nuova proroga del contratto viene disposta fino all’11 maggio 2027 e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una procedura di gara, entro il. Manfredonia, prorogato il contratto con la C&C per la gestione dei tributi IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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