Manfredonia prorogato il contratto con la C&C per la gestione dei tributi

Il Comune di Manfredonia ha deciso di prorogare di un anno il contratto con la società C&C, incaricata della gestione dei tributi. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane e riguarda l’intera durata dell’accordo attualmente in essere. La proroga permette alla società di continuare a occuparsi delle attività legate alla riscossione e al servizio ai contribuenti, senza interruzioni.

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