A Manfredonia è in corso l’implementazione di un Piano di Gestione dedicato ai siti SIC e ZPS presenti nell’area. Questo strumento mira a regolamentare le attività umane e a garantire la tutela degli ambienti naturali tutelati, rispettando le normative vigenti. La pianificazione coinvolge aspetti di sviluppo sostenibile e conservazione, con l’obiettivo di preservare le caratteristiche ecologiche dei siti interessati.

La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo con cui siavvia l’aggiornamento del quadro conoscitivo biologico delterritorio comunale e la revisione del Piano di Gestione dei sitiSICZPS del Comune di Manfredonia e del relativo regolamento.L’aggiornamento riguarderà in particolare studi su habitat, flora,fauna e connessioni ecologiche, con un approfondimento specificosulle aree industriali PIP e DI46, oggi ancora ricomprese nelperimetro del sito Natura 2000. “Si tratta dell’avvio di un percorso tecnico e amministrativocomplesso e non breve - hanno dichiarato gli assessori alloSviluppo Economico, Matteo Gentile, e alla Rigenerazione Urbana,Giovanni Mansueto - ma necessario per aggiornare strumenti eregole ormai datati e per costruire un quadro chiaro e coerente tratutela ambientale, pianificazione urbanistica e sviluppo economico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia: Pianificazione, sviluppo e tutela ambientale con il Piano di Gestione dei siti SIC/ZPS

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