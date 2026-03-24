La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato un atto di indirizzo che dà avvio all'aggiornamento del quadro conoscitivo biologico del territorio. Contestualmente, si procederà alla revisione del Piano di Gestione dei siti SIC e ZPS presenti nel Comune, insieme al relativo regolamento. Questa iniziativa riguarda la pianificazione, lo sviluppo e la tutela ambientale dell'area comunale.

L’Amministrazione comunale ha avviato un percorso strategico per il futuro del territorio con l’obiettivo di dotare la città di strumenti aggiornati per pianificare sviluppo, investimenti e tutela ambientale “Si tratta dell’avvio di un percorso tecnico e amministrativo complesso e non breve - hanno dichiarato gli assessori allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile, e alla Rigenerazione Urbana, Giovanni Mansueto - ma necessario per aggiornare strumenti e regole ormai datati e per costruire un quadro chiaro e coerente tra tutela ambientale, pianificazione urbanistica e sviluppo economico. Questo lavoro è particolarmente importante per il futuro... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Pianificazione, sviluppo e tutela ambientale a Manfredonia, con il Piano di Gestione dei siti SIC/ZPS

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