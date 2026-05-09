Il 9 maggio segna l’anniversario dell’uccisione di Peppino Impastato, figura nota per aver combattuto contro la mafia. A Manfredonia, si è svolta una cerimonia al Luc, luogo dedicato alla memoria dell’attivista. La ricorrenza ricorda l’omicidio avvenuto in quegli anni, senza mettere in discussione le sue convinzioni. La giornata ha coinvolto partecipanti che hanno condiviso testimonianze e momenti di riflessione sulla sua lotta.

Il 9 maggio è il giorno in cui la mafia ha ucciso Peppino Impastato, ma non le sue idee. Idee che ancora oggi parlano ai territori, ai giovani, alle istituzioni. Non tutti forse sanno che a Manfredonia, dal 2010, esiste un luogo che porta il suo nome: il LUC – Laboratorio Urbano Culturale “Peppino Impastato”. Un luogo nato dall’ex Mercato Ittico per dare spazio alla cultura, ai giovani, all’aggregazione e alla possibilità di immaginare qualcosa di diverso. Ed è impossibile non pensare alle parole di Peppino quando diceva che “se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà”. La bellezza è dare ai ragazzi luoghi vivi, accessibili, aperti alle idee, alla musica, al teatro, ai libri, al confronto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, il Luc e la memoria di Peppino Impastato

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