Manfredonia auto perde il controllo e finisce su veicoli in sosta
Questa mattina a Manfredonia, in via della Croce, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro alcuni veicoli parcheggiati. La notizia è stata comunicata da Alessandro Manzella. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione del mezzo coinvolto.
Come segnalato da Alessandro Manzella, questa mattina in Via della Croce un’auto ha perso il controllo finendo su veicoli in sosta. Per fortuna nessun ferito, ma solo danni a cinque auto ed uno scooter. Segnalazione e foto di Alessandro Manzella IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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