Manfredonia auto perde il controllo e finisce su veicoli in sosta

Questa mattina a Manfredonia, in via della Croce, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro alcuni veicoli parcheggiati. La notizia è stata comunicata da Alessandro Manzella. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione del mezzo coinvolto.

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