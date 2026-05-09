Manfredonia auto perde il controllo e finisce su veicoli in sosta

Da ilsipontino.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Manfredonia, in via della Croce, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro alcuni veicoli parcheggiati. La notizia è stata comunicata da Alessandro Manzella. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione del mezzo coinvolto.

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Come segnalato da Alessandro Manzella, questa mattina in Via della Croce un’auto ha perso il controllo finendo su veicoli in sosta. Per fortuna nessun ferito, ma solo danni a cinque auto ed uno scooter. Segnalazione e foto di Alessandro Manzella IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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