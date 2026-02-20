Paura in viale Europa perde il controllo dell' auto e si schianta sui veicoli in sosta

Un incidente in viale Europa si è verificato quando un'auto con due persone a bordo ha perso il controllo e si è schiantata contro un veicolo in sosta. La collisione ha causato un effetto domino, coinvolgendo in totale cinque veicoli. La vettura ha attraversato la strada prima di fermarsi, danneggiando le auto parcheggiate lungo il marciapiede. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte rumore poco prima dello schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili e i soccorritori per gestire la situazione.

Un uomo è stato trasferito in 'codice rosso' in ospedale. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, una pattuglia della polizia locale che si occuperà dei rilievi e della ricostruzione del sinistro Schianto in viale Europa, dove un'auto con a bordo due persone ha impattato contro un veicolo in sosta determinando un 'effetto domino' che ha coinvolto, nel complesso, 5 veicoli. L'incidente è successo intorno alle 11.30 di oggi, venerdì 20 febbraio, lungo viale Europa all'altezza dell'intersezione con viale Francia. Secondo quanto accertato, il conducente di una utilitaria avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, 'tamponando' un veicolo in sosta.