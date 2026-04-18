Incidente al viale dei Giardini | perde il controllo dell' auto e travolge due veicoli in sosta

L'altra sera, nei pressi di viale dei Giardini nel quartiere balneare di San Leone, si è verificato un incidente autonomo. Un'auto ha perso il controllo e ha travolto due veicoli in sosta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i mezzi di soccorso. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente. Le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche del caso.

Un incidente autonomo si è verificato l'altra sera nei pressi di viale dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone. Un giovane alla guida di una Volkswagen Tiguan, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro due veicoli parcheggiati.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Paura in viale Europa, perde il controllo dell'auto e si schianta sui veicoli in sosta Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce contro due veicoli parcheggiati: 74enne guidava in stato di ebbrezza Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente al viale dei Giardini: perde il controllo dell'auto e travolge due veicoli in sosta; Amar Kudin, una sala del distretto intitolata a Primavalle al poliziotto morto in un incidente; Grave incidente nella notte in viale Certosa: uomo travolto da un'auto; E’ morto il radiologo Francesco Viale in un incidente stradale: aveva 35 anni. Incidente su via dei Laghi tra Nemi e Rocca di Papa: scontro tra moto e automobileNel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile, la trafficata via dei Laghi è stata nuovamente teatro di un incidente stradale, riaccendendo l’attenzione sulla ... castellinotizie.it Impatto sul viale e una delle due auto si ribalta. Lievi ferite per il conducenteL’incidente nel primo pomeriggio nel tratto terminale di viale Otranto. Un’Audi Q5 dopo uno scontro con una Volkswagen T Roc si è ribaltata al centro della carreggiata. A bordo una famiglia con due ba ... lecceprima.it Sovizzo, motociclista 24enne muore nello scontro con un’auto. La tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì. Inutili i soccorsi del Suem 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale. x.com Incidente mortale nei boschi di Vigo Meano: ha perso la vita Armando Bortolotti, 69 anni facebook