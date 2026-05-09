Manchester City-Brentford sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Non mancheranno i gol all’Etihad

Da infobetting.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si giocherà la partita tra Manchester City e Brentford all’Etihad Stadium. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano un pronostico equilibrato, con possibili gol in entrambe le squadre. Dopo il pareggio ottenuto contro l’Everton, le possibilità del Manchester City di conquistare il titolo si sono ridotte, come confermato dalle scommesse antepost.

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Il pareggio sul campo dell’Everton ha ridotto in maniera considerevole le chance del Manchester City di vincere il titolo, ed infatti le quote antepost dei bookmaker riflettono molto bene la nuova situazione. In ogni caso, alla squadra di Guardiola non resta altro che provare a battere il Brentford per mettere un po’ di pressione su. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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