Manchester City-Brentford sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Non mancheranno i gol all’Etihad

Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si giocherà la partita tra Manchester City e Brentford all’Etihad Stadium. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano un pronostico equilibrato, con possibili gol in entrambe le squadre. Dopo il pareggio ottenuto contro l’Everton, le possibilità del Manchester City di conquistare il titolo si sono ridotte, come confermato dalle scommesse antepost.

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