Manchester City-Brentford sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si giocherà l’incontro tra Manchester City e Brentford. Dopo il pareggio ottenuto contro l’Everton, le possibilità del Manchester City di conquistare il titolo sono diminuite, e le scommesse sportive segnalano questa variazione nelle quote pre-gara. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono stati già annunciati, offrendo uno sguardo sulle previsioni per questa partita.

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Il pareggio sul campo dell’Everton ha ridotto in maniera considerevole le chance del Manchester City di vincere il titolo, ed infatti le quote antepost dei bookmaker riflettono molto bene la nuova situazione. In ogni caso, alla squadra di Guardiola non resta altro che provare a battere il Brentford per mettere un po’ di pressione su. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Manchester City-Brentford (sabato 09 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Leeds-Manchester City (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiLeeds e Manchester City chiudono il programma del sabato della ventottesima giornata di Premier League con la squadra di Guardiola lanciata... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Premier League, Manchester City-Brentford: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Premier League: risultati, gol e highlights della 35^ giornata; Pronostico Manchester City-Brentford: analisi e probabili formazioni 09/05/2026 Premier League; PREVIEW | Manchester City vs Brentford: team news, lineups, predictions (Premier League 09/05). Manchester City, altro infortunio per Rodri: sostituito dopo 20 minutiIl Manchester City ha perso nuovamente per infortunio il suo ex-Pallone d'Oro. Rodri è stato infatti costretto a lasciare il campo dopo soli 20 minuti della partita di Premier League contro il ... calciomercato.com Quarti di Efl Cup, il pronostico di Manchester City-BrentfordIeri, con Cardiff-Chelsea, il primo quarto di finale di Efl Cup. Oggi si continua con altre due sfide (sempre con la formula della gara unica) che contribuiranno a definire il quadro delle ... corrieredellosport.it MATCH PACK | 09 MAGGIO 2026 Manchester City – Brentford Partita dal vivo + 1 notte in hotel. Etihad Stadium, atmosfera e Premier League da vivere dal vivo. Da €549 per 2 persone Voli e servizi extra disponibili su richiesta DM ora per pren - facebook.com facebook L’assist della vita per l’Arsenal West Ham-Arsenal Manchester City-Brentford Manchester City-Crystal Palace Bournemouth-Manchester City Arsenal-Burnley Crystal Palace-Arsenal Manchester City-Aston Villa x.com