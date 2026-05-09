Manchester City-Brentford sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Non mancheranno i gol all’Etihad
Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si svolgerà la partita tra Manchester City e Brentford all’Etihad Stadium. Dopo il pareggio in trasferta contro l’Everton, le possibilità del Manchester City di conquistare il titolo si sono ridotte significativamente, come dimostrano le quote dei bookmaker che riflettono questa nuova realtà. La sfida si preannuncia ricca di gol e di emozioni, con le formazioni pronte a darsi battaglia.
Il pareggio sul campo dell’Everton ha ridotto in maniera considerevole le chance del Manchester City di vincere il titolo, ed infatti le quote antepost dei bookmaker riflettono molto bene la nuova situazione. In ogni caso, alla squadra di Guardiola non resta altro che provare a battere il Brentford per mettere un po’ di pressione su. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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