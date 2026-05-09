Manchester City-Brentford sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Non mancheranno i gol all’Etihad

Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si svolgerà la partita tra Manchester City e Brentford all’Etihad Stadium. Dopo il pareggio in trasferta contro l’Everton, le possibilità del Manchester City di conquistare il titolo si sono ridotte significativamente, come dimostrano le quote dei bookmaker che riflettono questa nuova realtà. La sfida si preannuncia ricca di gol e di emozioni, con le formazioni pronte a darsi battaglia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui