Manchester City-Brentford sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Guardiola vuole tornare a vincere
Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Manchester City e Brentford. Il Manchester City ha ottenuto un pareggio contro l’Everton, che ha diminuito le possibilità di conquistare il titolo. Le quote dei bookmaker per il campionato sono state aggiornate in base a questo risultato, evidenziando la nuova posizione della squadra di Guardiola in classifica. La sfida rappresenta un momento importante per il club, che cerca di tornare alla vittoria.
Il pareggio sul campo dell’Everton ha ridotto in maniera considerevole le chance del Manchester City di vincere il titolo, ed infatti le quote antepost dei bookmaker riflettono molto bene la nuova situazione. In ogni caso, alla squadra di Guardiola non resta altro che provare a battere il Brentford per mettere un po’ di pressione su. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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