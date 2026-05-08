Manchester City-Brentford sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Guardiola vuole tornare a vincere

Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Manchester City e Brentford. Il Manchester City ha ottenuto un pareggio contro l’Everton, che ha diminuito le possibilità di conquistare il titolo. Le quote dei bookmaker per il campionato sono state aggiornate in base a questo risultato, evidenziando la nuova posizione della squadra di Guardiola in classifica. La sfida rappresenta un momento importante per il club, che cerca di tornare alla vittoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il pareggio sul campo dell’Everton ha ridotto in maniera considerevole le chance del Manchester City di vincere il titolo, ed infatti le quote antepost dei bookmaker riflettono molto bene la nuova situazione. In ogni caso, alla squadra di Guardiola non resta altro che provare a battere il Brentford per mettere un po’ di pressione su. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Manchester City-Brentford (sabato 09 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Guardiola vuole tornare a vincere ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Manchester City-Brentford (sabato 09 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl pareggio sul campo dell’Everton ha ridotto in maniera considerevole le chance del Manchester City di vincere il titolo, ed infatti le quote... Leeds-Manchester City (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiLeeds e Manchester City chiudono il programma del sabato della ventottesima giornata di Premier League con la squadra di Guardiola lanciata... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Manchester City, Guardiola carica i suoi per il finale di campionato; Premier League, Manchester City-Brentford: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Premier League: preview Manchester City-Brentford; Pronostico Manchester City-Brentford: analisi, quote e consigli. Guardiola: L'unica cosa che possiamo fare è vincerle tutteNel video le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Brentford (diretta su Sky Sport Calcio sabato 9 maggio alle 18:30: L'unica cosa che possiamo fare è vincere e ... sport.sky.it [Pre Match Thread] Manchester City vs Brentford (Premier League) reddit Ciò si incrocia anche con la lotta per il titolo, in quanto sia Brentford che Bournemouth affronteranno il Manchester City. Le Cherries addirittura in casa quando già conosceranno il risultato del Villa in finale di EL. Fondamentale sarà Villa-Liverpool della prossi x.com