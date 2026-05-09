Manchester City-Brentford live | aggiornamenti di testo goal e statistiche in Premier League come guardare in TV e live streaming

Alle 19:52 di questa sera è stata pubblicata online un’aggiornamento sulla partita tra Manchester City e Brentford, valida per la Premier League. Secondo quanto riportato, il Manchester City deve vincere l’incontro in casa per mantenere aperte le possibilità di conquistare il titolo. La partita sta attirando l’attenzione di tifosi e appassionati, che cercano aggiornamenti su goal, statistiche e modalità di visione in TV e streaming.

2026-05-09 19:52:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City deve battere il Brentford in casa se vuole mantenere vivi i suoi sogni in dissolvenza per il titolo della Premier League. Il pareggio per 3-3 di lunedì in casa dell’Everton ha messo a dura prova la sfida del City e la corona ora spetta all’Arsenal da perdere. Una vittoria sul Brentford ridurrebbe il divario sui Gunners a due punti prima della trasferta dell’Arsenal contro il West Ham domenica e eserciterebbe una certa pressione sulla squadra di Mikel Arteta. Il Brentford è, sorprendentemente, ancora a caccia della qualificazione alla Champions League, con il sesto posto sufficiente se l’Aston Villa finisse quinto e battesse il Friburgo nella finale di Europa League il 20 maggio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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