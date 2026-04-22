Burnley-Man City | formazioni statistiche e anteprime canale TV live streaming online e pronostico della Premier League

Mercoledì si svolgerà a Turf Moor l'incontro tra Burnley e Manchester City, una partita valida per la Premier League. Il Manchester City potrebbe conquistare la vetta della classifica, mentre il Burnley cerca di evitare la retrocessione. Le formazioni, le statistiche e le anteprime dell'incontro sono disponibili, con dettagli su canali TV, live streaming online e pronostici. L'incontro rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella corsa alla stagione.

2026-04-22 14:03:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City potrebbe salire in testa alla Premier League e retrocedere il Burnley quando le squadre si incontreranno a Turf Moor mercoledì. I Citizens arrivano pieni di slancio dopo una vittoria casalinga per 2-1 potenzialmente cruciale sui rivali per il titolo dell’Arsenal, un risultato che ha saldamente spostato la corsa al titolo a loro favore. La squadra di Pep Guardiola ha perso solo una delle ultime 20 partite di campionato e rimane una delle squadre più costanti della divisione in vista della fase finale. Il City vanta anche un record eccezionale contro squadre neopromosse e ha dominato questa partita negli ultimi anni, vincendo 14 degli ultimi 15 incontri di campionato con il Burnley.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Burnley-Man City: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV, live streaming online e pronostico della Premier League Notizie correlate Leggi anche: Nottingham Forest-Aston Villa: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV, live streaming online e pronostico Premier League Manchester United-Leeds: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV, streaming online in diretta e pronostico della Premier League2026-04-12 17:54:00 Breaking news: Probabili formazioni di Manchester United-Leeds Manchester United XI titolare: Senne Lammens, Diogo Dalot, Leny... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere Burnley-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Burnley-Manchester City: analisi e probabili formazioni 22/04/2026 Premier League; Man. City–Arsenal, le formazioni ufficiali; Burnley - Manchester City. Pronostico Burnley-Manchester City: adesso Guardiola ci credeBurnley-Manchester City è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it FA Cup, formazioni ufficiali di Man City-Burnley: poco turnover per Pep, c'è Alvarez con HaalandDi seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Burnley, match valevole per i quarti di finale di FA Cup. tuttomercatoweb.com Burnley-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla di Alessandro Cascino - facebook.com facebook #Citizens in modalità rullo compressore, #Burnley chiamato all’impresa impossibile. Sulla carta è già scritto, ma la Premier ama scombinare i piani. Copione rispettato o colpo di scena x.com