Sabato all’Etihad Stadium si affrontano Manchester City e Brentford, con le formazioni ufficiali già rese note. Tra le assenze, quella di Rodri nel team di casa, mentre le squadre confermano i giocatori titolari per la partita di Premier League. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming online. I dettagli sulle formazioni complete sono stati comunicati ufficialmente dalle due squadre, che si preparano a scendere in campo.

2026-05-09 17:20:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Manchester City e Brentford hanno confermato le loro squadre titolari per l’incontro di sabato all’Etihad Stadium in Premier League. I Cityzens hanno perso punti potenzialmente preziosi nella corsa al titolo con un pareggio per 3-3 in casa dell’Everton lunedì e saranno due punti dietro l’Arsenal con tre partite rimanenti ciascuna per le prime due in caso di vittoria. Il Brentford ha concluso una serie di sette partite senza vittorie in tutte le competizioni battendo il West Ham 3-0 in casa sabato scorso ed è saldamente in lizza per la qualificazione europea.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Manchester City-Brentford in diretta: squadre confermate e formazioni complete con Rodri assente in Premier League, canale TV, live streaming online

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Manchester City-Sunderland 3-0: gol e highlights | Premier League

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