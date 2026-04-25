Manchester City-Southampton in diretta | squadre confermate e formazioni complete canale TV live streaming online

Oggi si gioca la partita tra Manchester City e Southampton a Wembley, valida per l’accesso alla finale di FA Cup. Le formazioni sono state confermate e saranno trasmesse in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming online. La sfida si svolge nel pomeriggio del 25 aprile 2026 e vede le due squadre pronte a contendersi un passaggio decisivo nel torneo.

2026-04-25 17:20:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City affronta il Southampton a Wembley per un posto nella finale di FA Cup. Il City è un veterano abituale di questa fase della competizione, essendo alla sua ottava presenza consecutiva nelle ultime quattro partite di FA Cup. Il Southampton, nel frattempo, gioca la sua prima semifinale di FA Cup in cinque anni, ma entra in partita con un’imbattibilità di 20 partite dopo aver eliminato i rivali del City per il titolo di Premier League, l’Arsenal, nell’ultimo turno. I Saint sono quarti in campionato, con aspirazioni di massimo livello ancora molto vive.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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