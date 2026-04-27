Manchester United vs Brentford in diretta | squadre confermate e formazioni complete all’inizio di Maguire e Amad canale TV della Premier League streaming online in diretta

Le formazioni ufficiali di Manchester United e Brentford sono state rese note in vista della partita di Premier League in programma lunedì. Le squadre scenderanno in campo con Maguire e Amad tra i titolari, mentre le formazioni complete sono state comunicate dall'organizzazione del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali televisivi dedicati e disponibile anche in streaming online. L’incontro rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

2026-04-27 19:51:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Manchester United e Brentford hanno nominato le squadre titolari per l’incontro di Premier League di lunedì. Una vittoria per i padroni di casa metterebbe la squadra di Michael Carrick sul punto di assicurarsi di giocare nella Champions League della prossima stagione, dopo aver vinto in casa del Chelsea dopo la sconfitta a sorpresa contro il Leeds United nell’ultima partita all’Old Trafford il 13 aprile. I Bees hanno pareggiato le ultime sei partite in tutte le competizioni dopo 90 minuti e sarebbero sesti con una vittoria o settimi con un pareggio. 101GreatGoals.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Manchester United Vs Brentford ~ Potential 4-2-3-1 Line up in EPL MatchWeek 34 Season 2025/2026

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