Caos in viale Europa la Uil si rivolge al Prefetto | Ospedale Piemonte senza parcheggi serve soluzione immediata
In viale Europa si registra una situazione di confusione legata alla mancanza di parcheggi presso l’ospedale Piemonte. La Uil-FP di Messina ha scritto una nota al prefetto, chiedendo un intervento immediato per risolvere il problema logistico che coinvolge il presidio sanitario. La richiesta si basa sulla necessità di affrontare l’emergenza causata dalla carenza di aree di sosta nel quartiere.
La Uil-FP di Messina ha inviato una nota ufficiale al prefetto di Messina, Cosima Di Stani, per chiedere un intervento urgente volto a fronteggiare la grave emergenza logistica che sta interessando il presidio ospedaliero Piemonte. La missiva, trasmessa per conoscenza anche al direttore generale.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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