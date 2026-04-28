In molte strutture di ristorazione e alberghiere, il personale è presente in modo consistente, ma ci sono difficoltà legate alla retribuzione e alle condizioni di lavoro. Spesso, i lavoratori si confrontano con salari insufficienti e contratti non rispettati, nonostante la presenza numerosa. Questa situazione riguarda sia camerieri che baristi, che continuano a lavorare senza un'adeguata tutela economica.

"Nei ristoranti e negli alberghi non manca il personale. Mancano stipendi, contratti applicati e rispetto". Così Paolo Manzelli, segretario generale Uil Cesena, porta avanti assieme al sindacato la battaglia contro il lavoro nero e contro le condizioni precarie e difficili dei lavoratori. "La Uil di Cesena lo ripete da anni – spiega Manzelli – sui diritti dei lavoratori non si tratta, i diritti si applicano così come i contratti di lavoro". Il richiamo è alla campagna nazionale della Uil: ‘No ai lavoratori fantasma’, voluta proprio per contrastare lavoro nero, sotto inquadramento e precariato cronico nel settore turistico. "Il punto è...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non mancano camerieri e baristi, manca una busta paga adeguata"

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Temi più discussi: Non mancano camerieri e baristi, manca una busta paga adeguata; Lavoro, fino a 5 mesi per trovare uno chef. In Lombardia mancano gli autisti: offerto bonus di 3mila euro; La Uil rilancia l'sos: Nei ristoranti e negli alberghi non manca il personale. Mancano stipendi, contratti applicati e rispetto; Turismo, caccia agli addetti per l’estate: ma a Bari (e in Italia) mancano i candidati.

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È davvero questo il motivo della carenza di personale “Se per anni avete maltrattato i camerieri, ora è chiaro che nessuno voglia più fare questo lavoro”. Javier Campo apre il dibattito! - facebook.com facebook