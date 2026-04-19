Nove studenti di un istituto professionale sono partiti per una trasferta in Lettonia dedicata a futuri cuochi e baristi. A seguirli c’era la vicedirettrice dell’ente formativo locale, che ha accompagnato i ragazzi durante il viaggio. La visita si inserisce in un progetto di scambio che mira ad approfondire le competenze nel settore horeca. La delegazione si è messa in viaggio con l’obiettivo di partecipare a corsi e attività pratiche.

Era composta da nove ragazzi accompagnati dalla vicedirettrice di APF Valtellina Antonella Valsecchi e dalla docente di Moda, Roberta Valgoi, la delegazione che ha preso parte alla 5ª competizione internazionale per studenti VET "Learn, Know, Do, Can, Show", svoltasi a Riga, in Lettonia, dal 24 al 27 marzo. Tutte le attività si si sono svolte in inglese e hanno coinvolto giovani tra i 16 e i 23 anni provenienti da diversi Paesi che si sono cimentati in prove individuali o a coppie nelle principali discipline del settore Hospitality e Benessere. I nove studenti di APF Valtellina si sono distinti per il proprio entusiasmo e preparazione, gareggiando nelle categorie Barista, Bartender, Cucina e Pasticceria, oltre che nelle prove dedicate ai settori Acconciatura e Fashion and Style.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Apf, una trasferta in Lettonia per futuri cuochi e baristi

Notizie correlate

Leggi anche: Cuochi e baristi. Ma anche idraulici

Lavoratori stagionali cercasi. Baristi, cuochi e addetti: 73 annunci per 240 posizioniRavenna, 28 febbraio 2026 – Le giornate si sono allungate, e certi giorni il sole fa capolino dopo mesi di grigio e di freddo.