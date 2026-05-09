Il Napoli ha completato il recupero di tutti gli infortunati, ad eccezione di Neres e Lukaku. Nel corso della stagione, la squadra ha riavuto in rosa tutti i giocatori disponibili, ma il campionato si è concluso con lo scudetto assegnato all’Inter. La presenza di tutti gli altri elementi ha caratterizzato gli ultimi mesi di competizione.

Ci sono tutti. Tranne Neres (e Lukaku). Il Napoli li ha recuperati tutti gli infortunati, nel frattempo però il campionato è finito e lo scudetto è andato (all’Inter). Lunedì sera contro il Bologna tornerà in campo il capitano Giovanni Di Lorenzo. Non gioca dal 31 gennaio, giorno di Napoli-Fiorentina. Quando uscì in barella con le mani sul volto. Si temeva la rottura del crociato. Non andò così per fortuna ma è comunque rimasto fuori tre mesi e mezzo. Cento giorni. Torna anche Vergara tra i convocati. Chissà se Conte lo schiererà tra i titolari, probabilmente no. Dovrebbero giocare Lobotka e McTominay, e poi la coppia De Bruyne-Alisson alle spalle di Hojlund che insegue sempre il gol.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manca solo Neres, poi il Napoli ha recuperato tutti (ma il campionato è finito)

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