Caracciolo a CagliariNews24 | Con Gaetano il Napoli è stato troppo frettoloso Scudetto all’Inter? Il campionato non è ancora finito! Ho questa convinzione

Rosario Caracciolo commenta che il Napoli è stato troppo frettoloso con Gaetano, causando una perdita di punti importanti. Ha sottolineato che il campionato non è ancora deciso e che l’Inter potrebbe ancora lottare per lo scudetto. Nel suo intervento, il giornalista ha anche analizzato le prospettive delle altre squadre e le tensioni in classifica. La stagione prosegue con molte incognite e ancora molte partite da giocare.

© Calcionews24.com - Caracciolo a CagliariNews24: «Con Gaetano il Napoli è stato troppo frettoloso. Scudetto all’Inter? Il campionato non è ancora finito! Ho questa convinzione»

Griezmann via dall’Atletico Madrid? Ci prova un club della MLS: trattativa avanzata! Calciomercato Juventus: non è detta l’ultima parola per il rinnovo di Vlahovic. La verità sulla firma e quanto può offrirgli il club! Retroscena Calciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime Rinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano. Tutti i dettagli del prolungamento La Penna, altro che stangata dopo il rosso a Kalulu! Può rientrare subito! L’idea di Rocchi per l’arbitro Calciomercato Juventus: non è detta l’ultima parola per il rinnovo di Vlahovic. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Perico in esclusiva a Cagliarinews24: «Scudetto? Napoli, Milan e Inter se la giocheranno fino alla fine. Caso Folorunsho? Ci sono state offese da una parte e dall’altra…»Gabriele Perico, ex difensore del Cagliari, offre un’analisi esclusiva sul momento attuale dei rossoblù, commentando le dinamiche di campionato e il caso Folorunsho. Zambrotta sicuro: «Scudetto? Allegri lotterà, ma sarà dura con Inter e Napoli. Ho visto il Como e vi posso dire una cosa»Dopo aver vinto lo scudetto e aver raggiunto la finale di Champions, Gianluca Zambrotta commenta le prospettive del campionato italiano.