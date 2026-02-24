Caracciolo critica la gestione di Gaetano | Il Napoli è stato frettoloso Scudetto all' Inter? Il campionato non è finito

Caracciolo critica la gestione di Gaetano, accusando il Napoli di aver agito con troppa fretta. La causa risiede nelle decisioni prese durante la stagione, che secondo l’ex calciatore hanno compromesso la competitività della squadra. La sua analisi si concentra anche sulla corsa allo scudetto, sottolineando che il campionato rimane aperto e tutto può ancora succedere. La discussione invita a riflettere sulle scelte fatte fin qui.

Un'analisi precisa e dinamica della stagione del Cagliari, guidato da Fabio Pisacane, offre una visione ampia sulla Serie A: dalla gestione tecnica alle prospettive di salvezza, con riflessioni che toccano l'equilibrio tra ritmo, impegno e individuazione di una strada tattica. Il quadro evidenzia come la squadra stia costruendo identità, senza trascurare gli snodi critici del campionato e le dinamiche competitive che coinvolgono le fasce alte e quelle di metà classifica. Il lavoro di Pisacane viene descritto come capace di infondere grinta e un'identità tattica chiara, trasformando la squadra in un blocco solido in grado di soffrire quando serve.

Capello: "Calma Conte, il campionato non è finito. Occhio all'effetto Inter-Juve"Capello mette in guardia Conte: il campionato non è finito e bisogna stare attenti all’effetto Inter-Juve.