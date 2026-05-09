Man on Fire su Netflix l’action come una volta

Pochi giorni dopo aver elogiato una serie che mescola generi molto diversi in cerca di una sua anima e una sua originalità ( Widow’s Bay ), è il momento di parlare di un prodotto che invece punta quasi solo su un genere, con una storia già sentita, tratta da un romanzo più volte adattato, e dinamiche scolpite nei manuali di sceneggiatura. Man on Fire, disponibile su Netflix, nasce da un romanzo del 1980 di A.J. Quinnell che al cinema è già arrivato tre volte, cambiando parecchio l’ambientazione originale (su carta c’erano l’Italia e la mafia nostrana, su Netflix siamo in Brasile), ma tenendo saldo un concetto di fondo: l’ex soldato complessato, ombroso, col passato difficile e un futuro incerto, che ritrova uno scopo nella vendetta e nella protezione di una ragazza invischiata in giochi criminali di cui non ha colpa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Man on Fire Trailer Reaction | This Looks INTENSE!

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Temi più discussi: Man on Fire (Netflix): recensione della serie in 7 episodi tra vendetta e trauma; Man on Fire, recensione: la serie è un concentrato (sbilanciato) di azione e dramma psicologico; 'Man on Fire 2' si farà?: Abdul-Mateen II apre al ritorno della serie; Man on Fire su Netflix è una serie a due facce che eccede in ambizione.

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