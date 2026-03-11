Dopo anni di sviluppo, Netflix ha svelato il trailer e la data d'uscita del remake di una delle più amate pellicole con Washington, che stavolta verrà narrata in forma seriale Netflix ha diffuso in streaming un primo teaser trailer di Man on Fire - Sete di vendetta, la serie remake del cult con Denzel Washington uscito nel 2004 e nuovo adattamento dei romanzi di A.J. Quinnell. A ricoprire il ruolo del protagonista stavolta ci sarà Yahya Abdul-Mateen II, già noto per aver partecipato a franchise come Aquaman, alla serie HBO Watchmen e più recentemente nella serie Marvel Television Wonder Man. Perché Yahya Abdul-Mateen II non fa rimpiangere Denzel Washington Dal primo trailer di Man on Fire si capisce abbastanza chiaramente perché Yahya Abdul-Mateen II riesca a non far rimpiangere una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Man on Fire, Denzel Washington trova il suo degno successore nel remake Netflix

