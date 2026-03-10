Man on Fire | il teaser trailer della serie Netflix riaccende il mito di John Creasy

Netflix ha annunciato che il 30 aprile 2026 verrà trasmesso il nuovo adattamento in serie di

Insieme all’annuncio della data, il colosso dello streaming ha rilasciato l’adrenalinico teaser trailer, che offre uno sguardo ravvicinato a questa nuova e brutale interpretazione della storia. Basata sui primi due romanzi di A.J. Quinnell, Man on Fire e The Perfect Kill, la serie segue le vicende di Creasy, un ex mercenario delle Forze Speciali dalle abilità straordinarie, ora profondamente segnato da un grave disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Nel tentativo di lasciarsi alle spalle i propri demoni e trovare una via per la redenzione, Creasy si troverà suo malgrado trascinato nuovamente “nel fuoco”, costretto a combattere una battaglia ancora più dura della precedente. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

