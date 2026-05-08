Una famiglia del Friuli ha denunciato la scomparsa di una madre e dei suoi due figli, avvenuta tra i boschi della zona. Le autorità hanno recuperato alcune radioline e sono stati intercettati l’ultimo segnale con la frase “Fatevi sentire, vi vogliamo bene”. La famiglia ha espresso preoccupazione, affermando di essere in forte apprensione per le sorti dei propri cari. Le ricerche sono ancora in corso per rintracciare le persone scomparse.

Mamma e due figli scomparsi in Friuli, cresce l’ansia della famiglia: “Siamo tutti in apprensione”. C’è apprensione crescente attorno alla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti, spariti nel nulla dopo essere partiti il 20 aprile da Castell’Arquato, nel Piacentino, in direzione Friuli Venezia Giulia. Dell’auto su cui viaggiavano si sono perse le tracce fino al 6 maggio, quando il veicolo è stato ritrovato a Tarcento, in provincia di Udine. Da allora le ricerche si concentrano soprattutto nell’area boschiva e montana del Friuli, mentre familiari e investigatori cercano di ricostruire gli ultimi movimenti della donna e dei due ragazzi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Mamma e due figli scomparsi tra i boschi del Friuli, le radioline e l’ultimo segnale : ‘Fatevi sentire, vi vogliamo bene’

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