Scomparsi nel nulla durante una vacanza | ritrovata in Friuli l’auto di Sonia Bottacchiari

Una donna di 49 anni, proveniente da Salsomaggiore Terme, è stata ritrovata in Friuli Venezia Giulia con la sua auto, sparita insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani durante una vacanza. La scomparsa ha generato molta preoccupazione tra amici e familiari. La vettura, che era scomparsa nel nulla, è stata individuata in una zona del Friuli. La famiglia era partita per una vacanza che si è conclusa nel modo più preoccupante.

Sono giorni di apprensione per la sorte di Sonia Bottacchiari, 49 anni, originaria di Salsomaggiore Terme, scomparsa insieme ai due figli adolescenti di 14 e 16 anni e ai quattro cani di famiglia durante una vacanza in Friuli Venezia Giulia.La donna era partita il 20 aprile da Castell’Arquato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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