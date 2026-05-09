Due uomini di 23 anni sono stati arrestati a Brescia con l’accusa di aver commesso maltrattamenti e violenze in famiglia. Durante un controllo, sono stati trovati con un borsone colmo di vestiti, appoggiato nel cortile davanti al tribunale. I dettagli dell’indagine e le ragioni dell’arresto non sono stati resi noti, ma si tratta di un caso che ha attirato l’attenzione degli inquirenti e delle forze dell’ordine.

Brescia, 9 maggio 2026 – Nascondono un borsone carico di vestiti nel cortile antistante al tribunale di Brescia. Non l’ideale per passare inosservati, tanto che a qualcuno la mossa non è sfuggita e ha avvertito il 112, con il risultato che poi la polizia di Stato li ha trovati e arrestati. Protagonisti, due 23enni bresciani, gemelli, nei cui confronti era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti e violenze in famiglia. A dispetto dell’età, i ragazzi hanno alle spalle un curriculum di precedenti specifici pesante, tanto da essere già stati condannati per gli stessi reati che ora li hanno fatti finire nuovamente in carcere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maltrattamenti e violenze in famiglia: arrestati due gemelli di 23 anni

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