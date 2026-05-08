Brescia gemelli di 23 anni arrestati per maltrattamenti in famiglia | cosa facevano
Due giovani di 23 anni sono stati arrestati a Brescia con l’accusa di aver commesso ripetuti maltrattamenti all’interno della famiglia. Le indagini hanno accertato che i gemelli hanno portato avanti comportamenti violenti nel corso del tempo. A seguito dell’arresto, sono stati emessi un ammonimento formale e un invito alla riabilitazione per i due. La vicenda si è svolta nel rispetto delle procedure legali previste.
Due fratelli gemelli di Brescia sono stati arrestati per maltrattamenti in famiglia dopo aver reiterato comportamenti violenti nei confronti dei loro familiari. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Ai due è stato inoltre notificato un ammonimento dal Questore, finalizzato a prevenire ulteriori episodi di violenza domestica e a promuovere la loro riabilitazione. Operazione della Polizia di Stato: arrestati due fratelli gemelli Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei...🔗 Leggi su Virgilio.it
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