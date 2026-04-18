maltrattamenti alla compagna finisce in cella

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna durante un episodio di violenza domestica. Secondo quanto riferito, la lite è degenerata in una colluttazione in casa, con l’uomo che ha colpito la donna e poi danneggiato arredi e oggetti presenti nell’appartamento. La situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine, che hanno portato l’uomo in carcere.

COMO Botte in casa alla compagna, per poi scagliarsi contro gli arredi domiciliari e continuare a sfogare la sua ira. Una scia di aggressività fuori controllo, che giovedì sera ha condotto in carcere al Bassone un italiano di 48 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia. La pattuglia dei carabinieri di Rebbio, è intervenuta su segnalazione di alcuni vicini di casa, che avevano sentito la lite in casa tra l’uomo e la compagna, una donna di 50 anni, preoccupati per i toni particolarmente feroci di ciò che stava accadendo. Al loro arrivo, i militari hanno trovato l’uomo, evidentemente fuori controllo, che era uscito dall’appartamento e stava danneggiando gli arredi condominiali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Picchia il figlio con un cucchiaio di legno e il video finisce sui social

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