Maltrattamenti sulla moglie e stalking e minacce alla ex ammoniti due uomini

Due uomini sono stati ammoniti dal questore di Viterbo per episodi di violenza domestica e stalking. Il primo, dopo la fine di una relazione, avrebbe adottato comportamenti vessatori e intrusivi nei confronti dell’ex compagna, arrivando a perseguitarla e minacciarla. La misura preventiva è stata adottata a seguito di segnalazioni riguardanti atteggiamenti aggressivi e minacce rivolte alla donna.

Due uomini ammoniti per violenza domestica dal questore di Viterbo. Il primo perché, dopo la fine della relazione, avrebbe assunto atteggiamenti vessatori e intrusivi nei confronti dell’ex compagna, fino a perseguitarla e minacciarla. Il secondo, invece, avrebbe reiterato condotte maltrattanti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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