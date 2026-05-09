Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sansepolcro su ordine del giudice per aver maltrattato la madre, perseguitato l'ex partner e compiuto una rapina. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Arezzo, dopo aver raccolto elementi che collegano il soggetto a questi reati. L’uomo si trova ora in detenzione presso una struttura detentiva.

ARezzo, 9 maggio 2026 – I carabinieri d i Sansepolcro ( Arezzo) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Arezzo nei confronti di un 37enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti e rapina ai danni della madre e di atti persecutori verso la sua ex. In particolare, le indagini, spiega l'Arma in una nota, avrebbero consentito di accertare che l'uomo, con azioni reiterate nel tempo, avrebbe maltrattato la madre, sottoponendola a «vessazioni morali e materiali, consistite in continue richieste di denaro, minacce, aggressioni verbali e fisiche, comportamenti intimidatori e violenti, che avevano reso per la donna la convivenza con il figlio dolorosa e mortificante, cagionandole un perdurante stato di ansia e paura per la propria incolumità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltratta madre e perseguita la ex, arrestato 37enne

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