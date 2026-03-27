Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver perseguitato e aggredito la vicina di casa per un intero anno. La donna ha subito numerosi episodi di vessazioni, culminati con un episodio in cui l’uomo l’ha colpita fisicamente. Le autorità hanno intervenuto dopo le denunce presentate dalla vittima, portando all’arresto dell’individuo coinvolto.

Ha vissuto un anno di vessazioni da parte del vicino di casa, fino all’episodio più grave: un’aggressione fisica. L'incubo di una donna di 44 anni si è concluso con l'arresto di un 37enne per stalking. Una misura emessa dal Gip di Pordenone ed eseguita lo scorso 24 marzo 2026 dai Carabinieri di Maniago dopo un'attenta attività investigativa. Il caso è emerso dopo una serie di denunce della donna di nazionalità marocchina. L'uomo, un 37enne originario dell'Egitto, per oltre un anno si è reso responsabile di atti persecutori sistematici nei confronti della 44enne. Una storia che comincia da lontano ma che ha avuto una svolta già alla fine dello scorso anno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Perseguita e aggredisce la vicina di casa per un anno: arrestato un 37enne

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