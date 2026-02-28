Maltratta la madre e le estorce i soldi | arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Bivona con l’accusa di maltrattamenti ed estorsione. Secondo le indagini, avrebbe frequentemente insultato e aggredito la madre, oltre a costringerla a consegnargli denaro e a lasciare a disposizione le sue risorse. L’arresto è stato eseguito dopo una serie di accertamenti sulle condotte dell’uomo nei confronti della madre.

I carabinieri di Bivona hanno arrestato un uomo con l’accusa di maltrattamenti ed estorsione. Secondo quanto ricostruito, avrebbe in più occasioni ingiuriato, offeso e aggredito fisicamente la madre, costringendola anche a consegnargli somme di denaro e a lasciargli la disponibilità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Maltratta i genitori ed estorce loro soldi: le denunce, le corse al pronto soccorso e l'arrestoL'uomo dopo l'intervento della squadra mobile aveva un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma ha distrutto il dispositivo ed è...

Garlasco, maltratta e minaccia la madre 80enne per ottenere soldi per acquistare droga: arrestatoPavia, 19 gennaio 2026 – Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri a Garlasco, nel Pavese, con l'accusa di estorsione e continui...

Multi SubI Gave Them Everything, They Killed Me. Now I Refuse

Contenuti e approfondimenti su Maltratta.

Temi più discussi: Pandino. Maltratta la madre: via da casa e braccialetto elettronico; Maltratta la madre per due anni, braccialetto elettronico per il figlio; Torralba, maltratta e minaccia di morte la madre: arrestato; Massafra, maltratta e minaccia la madre per ottenere soldi della droga: arrestato 30enne.

Pognano, per anni maltratta la madre anziana e ne sperpera il patrimonio per comprare droga. Allontanato da casa un 48enneL'indagine dei carabinieri. La donna non era più in grado di provvedere alle proprie necessità. Fortemente debilitata, in un caso è stato necessario il ricovero in ospedale ... bergamo.corriere.it

Maltratta e minaccia la madre per soldi: 37enne in carcereI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne residente in città. Il provvediment ... youtvrs.it

Bacoli, maltratta e segue l'ex moglie: arrestato stalker 43enne Per la donna una prognosi di 21 giorni e forse la fine di un incubo - facebook.com facebook

Bacoli, maltratta e segue l'ex moglie: arrestato stalker 43enne x.com