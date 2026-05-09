Malore tra la folla a Pompei durante l’evento di Papa Leone | due persone soccorse

Durante la celebrazione della Santa Messa a Pompei, due fedeli hanno accusato malori tra la folla presente all’evento dedicato a Papa Leone. Sono stati immediatamente soccorsi sul posto dalle équipe mediche presenti. La manifestazione si è svolta senza ulteriori complicazioni, e le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. La celebrazione si è conclusa regolarmente dopo gli interventi di assistenza.

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"> Malore per due fedeli durante la Santa Messa a Pompei. Questa mattina, durante la celebrazione della Santa Messa officiata da Papa Leone XIV in Piazza Bartolo Longo a Pompei, due persone hanno avvertito un malore, destando preoccupazione tra i presenti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i due fedeli, che si trovavano nei pressi di un bar, avrebbero subito un malessere, probabilmente causato da un calo di pressione amplificato dal grande afflusso di persone che ha invaso la piazza fin dalle prime ore del mattino. Intervento tempestivo dei soccorsi. Nonostante i momenti di panico che si sono registrati tra i partecipanti, la situazione è stata gestita efficacemente grazie all’intervento rapido dei soccorsi.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Malore tra la folla a Pompei durante l’evento di Papa Leone: due persone soccorse. ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone a Pompei, oltre 15mila persone per la messa Leggi anche: Papa Leone XIV a Pompei: sold out per l’evento dell’anno Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Papa a Pompei, malore per due persone tra la folla: intervenuti i soccorsi; Papa Leone a Pompei, malore per due persone nella folla: cosa è successo; Il Papa in papamobile tra migliaia di fedeli a piazza del Plebiscito; Pompei, folla oceanica per il Papa: due malori durante la Messa, tempestivi i soccorsi. Papa a Pompei, malore per due persone tra la folla: intervenuti i soccorsiMalore per due persone durante la Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV nel corso della sua visita a Pompei. Nei pressi di un bar due fedeli, probabilmente a causa di un calo di pressione, ... ilmattino.it Gli effetti di Napoli su papa Leone x.com Buon anniversario Papa Leone XIV reddit