L'8 maggio, il papa Leone XIV sarà a Pompei per una visita pastorale che ha attirato un pubblico numeroso. I 5.000 posti disponibili sono stati completamente prenotati in poche ore, rendendo l’evento uno dei più attesi dell’anno. La giornata coincide con il primo anniversario dell’elezione del pontefice, aggiungendo un ulteriore valore simbolico all’appuntamento. L’affluenza ha superato ogni previsione, rendendo l’evento di grande rilevanza per la comunità locale.

Papa Leone sarà a Pompei l'8 maggio per la visita pastorale. 5mila posti bruciati in un lampo nel giorno che celebra il primo anniversario dell’elezione del Pontefice Atmosfera da grande evento per la visita diPapa Leone XIVaPompeil’8 maggio: i biglietti sono andati esauriti in appena due ore. Un veroeffetto “pop star”,con migliaia di fedeli pronti a tutto pur di esserci nel giorno simbolico del primo anniversario dell’elezione del Pontefice, avvenuta l’8 maggio 2025, proprio durante laSupplica alla Madonna del Rosario. La scelta di Pompei non è casuale. Il Papa celebrerà laSupplica nel Santuario della Beata Vergine del Rosariodi Pompei, luogo profondamente legato alla devozione mariana e alla figura di Bartolo Longo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV a Pompei: sold out per l’evento dell’anno

The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve

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