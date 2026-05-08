Papa Leone a Pompei oltre 15mila persone per la messa

Oltre 15.000 persone hanno partecipato alla messa di Papa Leone al Santuario di Pompei. La visita del Papa è stata breve e si è svolta in mattinata, con un afflusso di fedeli che ha raggiunto il santuario da diverse zone. Tra i presenti ci sono stati uomini e donne provenienti da situazioni di disagio sociale, tra cui anche ragazze madri. La cerimonia ha visto l’abbraccio dei fedeli con il Papa.

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L'abbraccio dei fedeli a Papa Leone in visita al Santuario di Pompei. Un viaggio lampo, una mattinata tra la gente, primi fra tutti uomini e donne che arrivano da contesti di disagio sociale, poveri e ragazze madri. In 15mila sono arrivati da tutta la Campania e non solo per la celebrazione nella piazza del santuario e la supplica, come ogni 8 maggio, nel giorno della Madonna del Rosario.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone a Pompei, oltre 15mila persone per la messa Notizie correlate Papa Leone a Pompei poi la tappa ad Acerra: «Messa e bagno di folla»Prima a Pompei l’8 maggio, poi ad Acerra il 23 dello stesso mese, e non si esclude l’ipotesi di una tappa napoletana: toccata e fuga in città dopo... Leggi anche: Papa Leone XIV in Camerun, oggi messa per 600mila persone a Douala Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a Napoli; L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato; La visita di Papa Leone XIV a Pompei: Affidiamo a Maria l'umanità intera per un futuro di pace; Un anno con Leone XIV: il papa pellegrino a Pompei per la supplica alla Vergine del Rosario. Live la visita del Papa, in 20mila questa mattina a Pompei. Il Pontefice arrivato in Duomo: il bacio alla reliquia di San GennaroOggi 8 maggio 2026 a Pompei e Napoli l'arrivo di Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost). Tutta la giornata in diretta sul Mattino.it con aggiornamenti in tempo reale dagli inviati live e ... ilmattino.it Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone bacia il sangue d San Gennaro. #ilmattino #sangennaro #papaleonexiv - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com