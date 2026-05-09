Malore sul San Michele anziano soccorso e portato in ospedale

Alle ore 11 di oggi, la sala operativa dei vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una richiesta di intervento per un anziano che aveva avuto un malore nei pressi del Museo della Grande guerra sul monte San Michele a Sagrado. Immediatamente, sul posto sono stati inviati i soccorritori che hanno prestato assistenza all'uomo e successivamente lo hanno trasferito in ospedale.

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