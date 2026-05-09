Malore sul San Michele anziano soccorso e portato in ospedale
Alle ore 11 di oggi, la sala operativa dei vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una richiesta di intervento per un anziano che aveva avuto un malore nei pressi del Museo della Grande guerra sul monte San Michele a Sagrado. Immediatamente, sul posto sono stati inviati i soccorritori che hanno prestato assistenza all'uomo e successivamente lo hanno trasferito in ospedale.
Poco dopo le 11 di oggi 9 maggio la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una richiesta di supporto per un soccorso a persona nei pressi del Museo della Grande guerra sul monte San Michele a Sagrado. Sul posto è stata inviata una squadra che ha trovato il.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie correlate
Leggi anche: Malore a bordo, marittimo soccorso al largo di Genova e portato in ospedale
Malore per Sir Alex Ferguson a Old Trafford prima di United-Liverpool: soccorso nel tunnel della Stretford End, portato in ospedaleSir Alex Ferguson ha accusato un malore a Old Trafford, circa un’ora prima del calcio d’inizio di Manchester United-Liverpool di Premier League.
Contenuti di approfondimento
Argomenti più discussi: Appuntato Scelto muore per malore improvviso a 46 anni. Lascia la moglie e 5 figli –; Il Friuli dice addio a Tullio Serpillo, titolare del ristorante Da Michele; Bibione – San Michele al Tagliamento; Muore a 46 anni il carabiniere Giuseppe Perria, il cordoglio dell’Arma.
#Acireale: la proiezione del video della #ViaCrucis vivente “Forte come l’Amore” ha richiamato tanti fedeli nella chiesa di San Michele Un progetto di #comunità che coinvolge il territorio in una delle tradizioni più sentite della città x.com
VIDEO SALA CONSILINA OGGI IN FESTA PER SAN MICHELE La processione è partita ora dalla chiesa della Santissima Annunziata. facebook
FS Firenze vs. Belmond Villa San Michele reddit