Malore sul San Michele anziano soccorso e portato in ospedale

Da triesteprima.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 11 di oggi, la sala operativa dei vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una richiesta di intervento per un anziano che aveva avuto un malore nei pressi del Museo della Grande guerra sul monte San Michele a Sagrado. Immediatamente, sul posto sono stati inviati i soccorritori che hanno prestato assistenza all'uomo e successivamente lo hanno trasferito in ospedale.

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Poco dopo le 11 di oggi 9 maggio la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una richiesta di supporto per un soccorso a persona nei pressi del Museo della Grande guerra sul monte San Michele a Sagrado. Sul posto è stata inviata una squadra che ha trovato il.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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