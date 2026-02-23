Malore a bordo marittimo soccorso al largo di Genova e portato in ospedale

Un marittimo ha accusato un forte malore al largo di Genova, probabilmente a causa di una crisi improvvisa. La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa del corpo delle capitanerie di porto, che ha immediatamente avviato le operazioni di soccorso. Un motoscafista si è diretto sul luogo, ha prestato le prime cure e ha trasportato il marittimo in ospedale. La situazione è sotto controllo e si attende un aggiornamento sulle sue condizioni.

Operazione congiunta di guardia costiera e 118. Il paziente è stato prelevato dalla nave Grande Marocco e accompagnato al San Martino in codice giallo La richiesta riguardava un membro dell'equipaggio della nave Grande Marocco, colto da malore mentre l'unità si trovava a circa 25 miglia nautiche a sud del porto di Genova, in navigazione verso Savona. La sala operativa della capitaneria di porto di Genova ha disposto pertanto l'immediato intervento della motovedetta della guardia costiera Sar 864. L'unità, dopo aver imbarcato personale sanitario del 118 di Genova, ha raggiunto la nave, alla quale nel frattempo era stato chiesto di dirigere verso la motovedetta Sar in modo da agevolare le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

