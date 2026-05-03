Malore per Sir Alex Ferguson a Old Trafford prima di United-Liverpool | soccorso nel tunnel della Stretford End portato in ospedale

Prima della partita tra Manchester United e Liverpool, disputata a Old Trafford, Sir Alex Ferguson ha avuto un malore durante l’accesso allo stadio. È stato soccorso nel tunnel della Stretford End e successivamente trasportato in ospedale. La partita, prevista per la serata, è iniziata con il pubblico presente che ha assistito all’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di Ferguson.

Sir Alex Ferguson ha accusato un malore a Old Trafford, circa un’ora prima del calcio d’inizio di Manchester United -Liverpool di Premier League. L’84enne leggenda scozzese è stato soccorso dai paramedici dello stadio nel tunnel della Stretford End, poi trasferito in un’ambulanza parcheggiata all’esterno. Lo riporta la Bbc. Secondo quanto riportato da Sky Sports, Ferguson era cosciente e seduto all’interno del mezzo di soccorso. Le fonti concordano nel descrivere il trasferimento in ospedale come “una misura precauzionale” e non come un’emergenza. Il Manchester United non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Ferguson stava bene nell’ambulanza, secondo talkSPORT è già a casa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Malore per Sir Alex Ferguson a Old Trafford prima di United-Liverpool: soccorso nel tunnel della Stretford End, portato in ospedale Notizie correlate Paura per Sir Alex Ferguson: si sente male a Old Trafford, portato via in ambulanzaSir Alex Ferguson ha avvertito un malessere poco prima dell’inizio della sfida di Old Trafford tra il Manchester United e il Liverpool. Leggi anche: Malore a bordo, marittimo soccorso al largo di Genova e portato in ospedale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paura per Alex Ferguson: malore per l'ex manager prima di United-Liverpool; Paura per Alex Ferguson, ricoverato in ospedale prima di Manchester United-Liverpool: come sta; Fabrizio Moro: I ragazzi non trovano la libertà, sono prigionieri dell'apparire. Voglio aprire una scuola di musica a Roma; Serie A confirms key transfer window dates for the 2026/2027 season. Malore per Sir Alex Ferguson a Old Trafford prima di United-Liverpool: soccorso nel tunnel della Stretford End, portato in ospedaleSir Alex Ferguson ha accusato un malore a Old Trafford prima di Manchester United-Liverpool. Soccorso nel tunnel della Stretford End, è stato portato in ospedale per precauzione. ilnapolista.it Malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford, ricovero precauzionaleSir Alex Ferguson, storico allenatore del Manchester United, ha accusato un malore all’Old Trafford poco prima dell’inizio della partita di Premier League tra i Red Devils e il Liverpool. it.blastingnews.com Sir Alex Ferguson, 84 anni, ha accusato un malore a Old Trafford circa un'ora prima del calcio d'inizio di Manchester United-Liverpool. Secondo talkSPORT sarebbe già stato riaccompagnato a casa. facebook Sir Alex Ferguson è stato portato in ospedale in via precauzionale prima della sfida tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils ha accusato un malessere ma la situazione sembra sotto controllo: secondo quanto riporta Sky Sports N x.com