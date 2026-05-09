Un uomo di 86 anni è stato trovato senza vita nel primo pomeriggio in un fondo agricolo di sua proprietà nel territorio di Puglianello. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 86 anni è stato ritrovato nel pomeriggio riverso a terra in un fondo agricolo di sua proprietà nel territorio di Puglianello. Per l’anziano i soccorso prestati dal personale del 118, subito intervenuti, sono risultato inutili. L’uomo probabilmente si era allontanato nel fondo agricolo e i familiari, preoccupati per non averlo più visto, avevano avviato le ricerche. Lo hanno ritrovato esamine e hanno allertato i soccorsi. Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per effettuare i rilievi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Malore fatale in campagna: 86enne trovato senza vita

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