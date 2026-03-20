Tragedia in Valfurva | sciatore trovato senza vita possibile malore fatale

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato privo di sensi sulla neve vicino al rifugio Branca a Valfurva, in Alta Valtellina. Il suo corpo è stato scoperto nei pressi del rifugio, senza segni evidenti di incidenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non sono riusciti a rianimarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovamento nei pressi del rifugio Branca. Un uomo di circa 50 anni è stato rinvenuto privo di sensi sulla neve nei pressi del rifugio Branca, a Valfurva, in Alta Valtellina, nel territorio della provincia di Sondrio. L’episodio si è verificato intorno alle ore 14 di oggi, venerdì 20 marzo. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. Intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti tempestivamente i soccorritori. In particolare, è stato inviato un elicottero del 118 decollato dalla base di Bolzano, insieme a diverse squadre di emergenza: il Soccorso Alpino. il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia in Valfurva: sciatore trovato senza vita, possibile malore fatale Articoli correlati Trovato uno sciatore morto a Valfurva in Alta Valtellina: ipotesi di un maloreUno sciatore di circa 50 anni è stato trovato a terra nei pressi del rifugio Branca in provincia di Sondrio. Sulle Prealpi Trevigiane, malore fatale durante l’addestramento: cinofilo 65enne trovato senza vita.Un malore improvviso ha spento la vita di Giorgio Da Ros, 65 anni, mentre si trovava nel bosco sopra Vizza, sulle pendici del Col Visentin, impegnato... Altri aggiornamenti su Tragedia in Valfurva sciatore trovato... Tragedia in montagna, sciatore trovato morto sulla neveSONDRIO. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Valfurva, in Provincia di Sondrio: uno sciatore è stato trovato senza vita sulla neve nella zona del rifugio Branca. L'esatta dinamica di q ... ildolomiti.it Sciatore di 50 anni stroncato da un malore sulle piste della ValfurvaSanta Caterina Valfurva (Sondrio), 20 marzo 2026 – Un malore improvviso non ha lasciato scampo a uno sciatore di circa cinquant’anni, nel primo pomeriggio di oggi, stroncato da un infarto mentre si tr ... ilgiorno.it