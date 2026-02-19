Sulle Prealpi Trevigiane malore fatale durante l’addestramento | cinofilo 65enne trovato senza vita

Giorgio Da Ros, 65 anni, muore improvvisamente durante un addestramento sulle Prealpi Trevigiane, probabilmente a causa di un malore. L’uomo si trovava nel bosco sopra Vizza, vicino al Col Visentin, impegnato a esercitare i cani da caccia. La sua passione per l’attività cinofila lo aveva portato in quella zona quella mattina. Purtroppo, un improvviso problema di salute lo ha colpito mentre era immerso nel suo hobby preferito. La sua scomparsa lascia un vuoto tra gli appassionati della zona.

Tragedia sulle Prealpi Trevigiane: un malore fatale spegne la passione di Giorgio Da Ros. Un malore improvviso ha spento la vita di Giorgio Da Ros, 65 anni, mentre si trovava nel bosco sopra Vizza, sulle pendici del Col Visentin, impegnato nella sua grande passione: l'addestramento dei cani per la caccia alla lepre. L'uomo, socio storico della Riserva Alpina di Vittorio Veneto, è deceduto giovedì 19 febbraio 2026, lasciando un vuoto profondo nella comunità locale e nel mondo della cinofilia. L'allarme e il ritrovamento. L'allarme è scattato quando i compagni di caccia non sono riusciti a raggiungere Giorgio Da Ros via telefono durante le prove cinofile.