Mourinho la maledizione Champions continua | dieci anni senza vittorie negli ottavi

L'allenatore portoghese, noto per la sua carriera di successo, non è riuscito a superare gli ottavi di finale in Champions League da dieci anni. La sua squadra ha affrontato diverse sfide nelle competizioni europee, senza riuscire a ottenere vittorie decisive in questa fase. Questa serie negativa si estende nel tempo, evidenziando una difficoltà costante nelle eliminazioni di questa competizione.

Il panorama recente dell'allenatore portoghese evidenzia una continuità di difficoltà nelle competizioni europee, soprattutto nelle fasi ad eliminazione diretta. Dopo una doppia sconfitta contro il Real Madrid, l’avventura continentale del Benfica si è chiusa, segnando un lungo digiuno di successi in Champions League. La traiettoria recente mette in evidenza un tema ricorrente: lo Special One non vince una partita a eliminazione diretta di Champions League da oltre dieci anni. L’ultima notte felice risale al 2014, quando il Chelsea ribaltò il PSG a Stamford Bridge conquistando la semifinale, un episodio che oggi appare distante dai fasti del Porto e dell’Inter. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

