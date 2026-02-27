Mourinho la maledizione Champions non si spezza | dieci anni senza una vittoria negli ottavi

José Mourinho non ha vinto negli ottavi di finale di Champions League da dieci anni, un dato che si ripete costantemente nel suo percorso europeo. Il tecnico portoghese, che una volta aveva ottenuto successi importanti, non è riuscito a superare questa fase della competizione nel tempo recente, e il suo record di eliminazioni si conferma invariato. La sua squadra attuale non ha ancora spezzato questa serie negativa.

