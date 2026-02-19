In centro storico si corre per le malattie genetiche rare da piazza del Popolo parte la Run for rare
A causa delle malattie genetiche rare, che colpiscono molte persone senza che siano sempre evidenti, si corre per sensibilizzare il pubblico. La partenza della
Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Si tratta di patologie di origine genetica che spesso si manifestano fin dalla nascita o nella prima infanzia. Nella maggior parte dei casi sono condizioni complesse e croniche, ancora poco conosciute, che richiedono percorsi terapeutici personalizzati, un supporto continuativo e una solida rete di assistenza per i bambini e le loro famiglie. Per accendere i riflettori su questa realtà e offrire un aiuto concreto nasce 'Run4Rare', arriva la camminata e corsa solidale in programma domenica 22 febbraio a Cesena, con partenza da piazza del Popolo.
Dalla forza di tre mamme nasce ‘Run 4 rare’: Cesena corre per i bambini affetti da malattie genetiche rareTre mamme di Cesena hanno dato vita a una corsa solidale chiamata ‘Run 4 rare’.
