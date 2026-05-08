Appello a Meloni | il grido di una mamma per le malattie rare

Una madre ha lanciato un appello alla presidente del Consiglio, evidenziando le difficoltà nell’accesso alle cure palliative per i bambini affetti da malattie rare. Ha sottolineato che solo il 26% di loro riceve l’assistenza di cui avrebbe bisogno, sollevando interrogativi sul modo in cui le cure possono migliorare la qualità della vita anziché limitarsi a sostenere la fine. La richiesta si concentra sulla necessità di rivedere le modalità di assistenza per i piccoli malati.

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? Punti chiave Come possono le cure palliative aggiungere vita invece di accompagnare la fine?. Perché solo il 26% dei bambini malati riceve l'assistenza necessaria?. Quali disparità regionali impediscono l'accesso alle cure per le malattie rare?. Cosa chiede concretamente Tiziana alla Presidente del Consiglio per sua figlia?.? In Breve 30.000 bambini necessitano di supporto, con 11.000 casi che richiedono team interdisciplinari specialistici.. Solo il 26% dei pazienti aventi diritto riceve effettivamente le prestazioni specialistiche previste.. Il 15 maggio aprirà in Toscana la nuova struttura dedicata denominata Casa di Marta.. Le malattie non oncologiche rappresentano il 91% dei casi nel settore delle cure pediatriche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appello a Meloni: il grido di una mamma per le malattie rare Notizie correlate Leggi anche: Giornata mondiale delle malattie rare, appello di pediatri e Uniamo su accesso più equo a cure In centro storico si corre per le malattie genetiche rare, da piazza del Popolo parte la "Run for rare"Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Proteggere gli ospedali nei conflitti; Da Yerevan l'appello di Meloni: Serve cooperazione per affrontare le crisi globali; Visita del Presidente Giorgia Meloni nella Repubblica dell’Azerbaigian (Foto e Video); Sequestro della Flotilla, Mario Monti: Forse mesi prima Meloni avrebbe dovuto essere meno comprensiva verso Trump e Netanyahu. Mamma di una bambina malata grave scrive a Meloni: Non siamo invisibiliPer Tiziana, madre di Bernadette Marie, una bimba di 11 anni nata con una malattia genetica rara, chiede di potenziare in ogni regione le reti di cure palliative pediatriche e che non ci siano dispar ... ilsole24ore.com Aggiungere vita agli anni, l’appello delle Mamme rare alla Premier MeloniE' un appello alla dignità quello che le così dette mamme rare rivolgono alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per scuotere coscienze e portare ... romadailynews.it Cittadini, amministratori, Chiesa e studenti accanto agli imprenditori finiti nel mirino: dalla commozione di Arena alla denuncia di Foti, fino all’appello di Signoretta e alle parole di Suppa: «Ci sono loro e ci siamo anche noi» - facebook.com facebook Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di #FabrizioPiscitelli, noto come #Diabolik x.com