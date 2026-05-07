Il presidente del Napoli ha commentato la situazione del calcio italiano, affermando che con la nomina di Malagò come presidente della FIGC si potrebbe vedere un miglioramento nei trasferimenti di risorse dal centro al Sud. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, portando nuovamente l’attenzione sui rapporti tra le diverse regioni italiane e le istituzioni calcistiche. Le sue parole sono state riportate dai media locali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Aurelio De Laurentiis torna a far discutere con una delle sue dichiarazioni destinate a lasciare il segno. Il presidente del Napoli è intervenuto a margine dell’inaugurazione del Villaggio della Salute della Race for the Cure al Circo Massimo, lanciando una battuta sul possibile futuro assetto della Federazione italiana. Nel corso dell’evento romano, De Laurentiis ha fatto riferimento all’eventuale candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc, collegando il discorso anche agli equilibri geografici del calcio italiano.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, De Laurentiis punge la Roma: “Con Malagò presidente Figc arriverà qualcosa in più dal centro al Sud”

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