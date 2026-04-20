Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato che nessuno è più adatto di un altro dirigente per rappresentare il calcio italiano, anche se quest’ultimo è tifoso di una squadra rivale. La frase è stata pronunciata in risposta a una domanda sulla competenza e sull’affidabilità di questa figura nel ruolo di rappresentante del settore. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra passioni sportive e ruoli istituzionali nel calcio.

De Laurentiis: «Nessuno meglio di Malagò per il calcio italiano. Anche se è romanista.». Le dichiarazioni del presidente del Napoli. margine dell’assemblea dei club presso la sede della Lega Serie A a Milano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni pesanti sul futuro del sistema calcistico nazionale. Il numero uno azzurro ha ribadito con forza il proprio sostegno alla candidatura di Giovanni Malagò per la guida del calcio italiano, esaltandone le doti manageriali: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Stavo partendo per Los Angeles, ho chiamato Malagò e gli ho detto ‘guarda che tu devi prendere in mano la situazione del calcio italiano perché non c’è nessuno meglio di te.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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